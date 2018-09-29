Göçmen konutları rezerv alanı ilan edildi… Soydaşlar tedirgin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Başakşehir’deki deprem ve göçmen konutlarının olduğu bölgeyi 'rezerv yapı alanı' yani yeni yerleşim alanı ilan ederek imar planlarını değiştirdi. Deprem riski altında olduğu tespit edilen Göçmen Konutları’nda yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşlar evlerini kaybedecekleri endişesi taşıyor.

İstanbul Başakşehir'deki Göçmen Konutları ve çevresindeki toplam 57 hektarlık alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, Deprem Konutları ve çevresindeki 34,8 hektarlık alan da 2 Ağustos 2018 tarihinde “rezerv yapı alanı” ilan edildi.

Toplam 91,4 hektarlık (914 bin metrekare) alan için geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından imar planları hazırlanarak askıya çıkarıldı. Planlama alanı sınırı içinde Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan yurttaşlar için 1990'lı yıllarda yapılan Göçmen Konutları ile 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası İstanbul'da ortaya çıkan konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2000 yılında planları onaylanan Afetzede (Deprem Konutları) konutları bulunuyor.

Plandan, askıya çıkana kadar haberi olmayan Göçmen Konutları'nda yaşayan yurttaşlar bugünlerde tapulu evlerini kaybetme korkusu yaşıyor. Konutların dış yardım ile yapıldığı ve parasını ödeyip zar zor ev sahibi olduklarını anlatan vatandaşlar yapılan plan değişikliği ile evlerini kaybetmek istemiyor. Vatandaşlar, 11 Ekim'e kadar askıda kalacak plana itiraz etmeye hazırlanıyor.

DEPREM RİSKİ TAŞIYORMUŞ

Bulgaristan göçmeni vatandaşlara evlerini kaybetme korkusu yaşatan yeni plan 148 binayı ilgilendiriyor. Plan açıklama raporuna göre alanın alandaki 148 adet binanın 133'ü konut olarak kullanılıyor. Binaların görsel analizi, yapım yılı ve şartları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeye göre; 148 adet binadan 146 adedi yani yüzde 99'u hafif onarım gerektiren orta durumda yapılar. Ağır onarım gerektiren kötü durumda olan yapılar toplam binaların yüzde 1' ini kapsıyor. Raporda, alanın güneyinde, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan vatandaşlar için 1990'lı yıllarda yaptırılan “Göçmen Konutları”nın, Deprem Yönetmeliği öncesi yapılması nedeniyle olası bir depremde dayanıklılık ve güvenlik açısından sorun teşkil ettiği belirtildi.

TRANSFER MERKEZİ HALİNE GELDİ

Raporda, planlama alanının çevresinde 3. Köprü güzergâhının ana ulaşım bağlantı yollarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun, doğusundan Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Köyü Metro ve Hafif Metro hattının geçtiği ve bu projelerin bölgeyi transfer noktası haline getirdiği kaydedildi. Erişilebilirliğin yüksek olmasının alan için çok önemli bir potansiyel yarattığı vurgulandı.

Afetzede ve Göçmen Konutlarının bulunduğu alanda istenildiği takdirde dönüşümün gerçekleşmesi amacıyla; kullanılan emsal alanı (inşaat alanı) arttırılmamak şartı ile kazanılmış hakların geçerli olacağı belirtildi. Mevcut binaların bulunduğu “konut- ticaret” olarak işaretlenmiş alanda emsal yani inşaat hakkı 1.50, yükseklik sınırı 32 metre olarak uygulanacak.

YENİ KONUTLARDA YÜKSEKLİK 30.50 METRE

Planda yerleşimin olmadığı boş alanlar “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlendi. 2,9 hektarlık alanı kaplayan bu alanda emsal 1.50, yükseklik 30.50 metre yapılaşma koşullarında inşaat yapılacak. Planda, açık ve yeşil alanlar için 128 bin 659 metrekare ayrıldı. Planlama alanının kuzeyindeki enerji nakil hattı altında kalan alan, dere yatağının 25 metre genişliğindeki koruma kuşağı ve çevresindeki alan da park olarak planlandı. Eğim açısından yerleşime uygun olmayan ve önlem alınarak yerleşilmesi gereken alanlar park alanı oldu.