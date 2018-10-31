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Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştılar

Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçük sonrası toprak altında kalan bir işçi yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

android-time 13:32 31 Ekim 2018
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Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçük sonrası toprak altında kalan bir işçi yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören Karşıyaka Mahallesi Şaban Sokağı üzerinde yaşandı. Özel bir firma tarafından yapılan kanalizasyon çalışması sırasında işçi Baki Ertaş (45) açılan çukura indi. Bir süre burada çalışan Baki Ertaş, oluşan göçük sonrası toprak altında kaldı.

Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar bir süre sonra çukura inerek toprak altında kalan Baki Ertaş’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Baki Ertaş, daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Baki Ertaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ANKARA,(DHA)

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Son güncelleme: android-time 13:3631.10.2018
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