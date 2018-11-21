Göçük altındaki 3 işçiden acı haber

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında saat 03.00 sıralarında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma de başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan diğer 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki işçinin hayati tehlikeleri ise devam ediyor.
TTK Tahlisiye ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre ocak içerisinde ‘mazotlu dinamit’ patlatılmasının ardından olayın meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca ocakta oluşan karbondioksit gazının işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirildi.
Patlamanın meydana geldiği ocağın ise ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ocak sahibi İsmail K.’nın patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı, ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi.
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