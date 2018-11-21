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Göçük altındaki 3 işçiden acı haber

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde  maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri ocaktan çıkartıldı

android-time 13:43
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde  maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri ocaktan çıkartıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında  saat 03.00 sıralarında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma de başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda  mahsur kalan diğer 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki işçinin hayati tehlikeleri ise devam ediyor.

DİNAMİT PATLATMIŞLAR

TTK Tahlisiye ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre ocak içerisinde ‘mazotlu dinamit’ patlatılmasının ardından olayın meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca ocakta oluşan karbondioksit gazının işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirildi.

OCAK RUHSATSIZ

Patlamanın meydana geldiği ocağın ise ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ocak sahibi İsmail K.’nın patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı, ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi.

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Son güncelleme: android-time 14:0921.11.2018
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