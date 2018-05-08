Gökçek, Arınç ile aynı safta durmadı

Bayındırlık ve İskan eski Bakanlarından Refah Partili Cevat Ayhan’ın cenazesinde farklı bir namaz görüntüsü yaşandı.

Cenaze namazında Başbakan Binali, Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç bir tarafta, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise tek başına başka bir tarafta namaz kıldı.

Gökçek cemaatin karşısında ve tabutun arka tarafında durdu. Törene katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gökçek ile el sıkışırken, aralarında ‘'Parsel parsel'' tartışması olan Bülent Arınç, Gökçek ile gözgöze bile gelmedi.

Gökçek'in tek başına namaz kılması Bülent Arınç ile aynı safta durmak istememesinden kaynaklandı.

Ankara da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bakan Ayhan için Hacı Bayram Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 2010 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağlı tedavisi süren Ayhan önceki gün hayatını kaybetmişti.