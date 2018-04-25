Gökçek’i ne arayan ne de soran var

Melih Gökçek'i sevenler bugünlerde hayli hüzünlü. Çünkü bir ömür sayılabilecek siyasi kariyerine ne danışan var, ne de soran...

Gökçek, 1984 yılında Ankara Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildi. Ardından 1991 yılında Ankara Milletvekili seçildi. 1994 yılında ise uzun yıllar koltuğu kimseye kaptırmadan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Taa ki 2017’de istifa etmek zorunda bırakılmasına kadar. Yani Ankara’yı 23 yıl yöneten Gökçek’in, ilçe belediye başkanlığı ve milletvekilliği de dahil engin siyaset deneyiminden bu kritik günlerde kimse yararlanmıyor.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Oysa, siyasetteki belki de en önemli hasmı, “Aktif siyaseti bıraktım” demesine rağmen Bülent Arınç öyle mi? Daha dün, AKP Genel Merkezi’nde büyük bir özenle ağırlandı. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir saate yakın bir süreyi kendisine ayırdı. Gökçek’i, “Parsel parsel sattı” diye suçlayan ve AKP’de kenara çekildiği sanılan Bülent Arınç’ın Ankara’ya dönüşü kelimenin tam anlamıyla “muhteşem” oldu.

DÜŞMAN ÇATLATIRCASINA

Eski TBMM Başkanı Arınç, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere adeta düşman çatlatırcasına şunları söyledi:

“Güzel, olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisi ile güncel konular üzerinde de partimizle ilgili konular üzerinde bir görüşme yaptık. Bazı konularda fikrimi aldı, fikrimi söyledim. Bazı konularda ben kendilerine düşüncelerini rica ettim. Bu görüşmelerimiz devam edecek.”