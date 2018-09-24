Gökçek’in dinozorları göç etti

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankapark için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve Ankara'nın çeşitli caddelerinde sergilediği dinozorlar, Trabzon’a gönderildi.

Gökçek'in dinozorları geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından sökülmüş ve vinçlerle depoya kaldırılmıştı. Depodaki dinozor maketlerinin iki tanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildi ve Jeoloji Mühendisliği bölümünün bahçesine konuldu.

CAFER ADINI VERDİLER

Dinozorlar üniversitedeki doğa müzesinin girişinde sergilenmeye başlandı. Maketlerin KTÜ Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi Simge Oğuz Saka’nın girişimleriyle KTÜ’ye alındığı belirtildi. Öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve öz çekim yaptığı dinozorlarla ilgili, öğrenciler sosyal medyada da hesap açtı.

Öğrenciler ‘Cafer' adını verdikleri dinozorun hesabından, “Torpilli “Dinozor Cafer” üniversitemize yerleşmeye hak kazanan ilk aday. Yer Bilimleri’nin yeni fenomeni Cafer’i takip edelim” diye yazdı.

12 BİNE DE VAR 31 BİNE DE

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Dairesi Başkanlığı, 2013 yılında dinozorlar için ayrı ayrı 7 milyon 952 bin ve 1 milyon 311 bin TL harcamıştı. Gökçek ise sökülen dinozorların fiyatları için bazılarının 12 bin TL, bazılarının ise 31 bin TL olduğunu söylemişti. Gökçek, dinozorlara harcanan miktarı şu ifadelerle anlatmıştı:

“Yapılan ihaleyle Ankapark’a büyüklü, küçüklü 380 adet dinozor ve 80.000 metrekare kamuflaj malzemesi alındı. İhale bedeli 7.485.349 TL. Ancak müteahhit malzemeleri geç getirdiği için 2.684.217 TL ceza kesildi. Yani müteahhit 4.801.132 TL aldı. Dinozorların tanesi ortalama 12.000 TL. Ornegin Abelisorus dinozorun fatura fiyatı 31.748 TL. Ancak ceza kesildiği için belediyeye mal oluş fiyatı 20.363 TL.