Gökçek’in oyuncakları çürümeye başladı

Bugüne kadar 1 milyar 563 milyon lira harcanan ve bitmesi için de 741 milyon lira daha gereken Ankapark’taki bazı oyuncaklar çürümeye başladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “5 yıldır bakımları yapılmayan oyuncaklar çürüyor. Ankapark kapatılmalı. Yıllık gideri en az 1 milyar lira. Giriş ücretini 50 lira bile yapsanız, kendini çevirebilmesi için, İstanbul nüfusunun tamamının, Ankara’lının ise yılda 3,5 kez parkı ziyaret etmesi lazım’’ dedi.

Parktaki oyuncakların hassas olduğunu ve özel bir ekip tarafından sürekli bakımının yapılması gerektiğini kaydeden Tezcan Karakuş Candan, ‘'Oyuncaklar eskiyor. Bakım ve onarımı yapılmadığı için de yakında hurdaya çıkacak'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Kimse buraya talip olmuyor. Bu parkın giderlerini Melih Gökçek'ten tazmin etmek gerekiyor. Ankapark kapatılmalı. Büyük bir israf ile karşı karşıyayız. Yıllık gideri en az 1 milyar lira. Giriş ücretini 50 lira bile yapsanız, İstanbul nüfusunun tamamının, Ankara'lıların ise yılda 3,5 kez parkı ziyaret etmesi lazım. Katar da, Çin de buraya talip olmadı, ellerinde kaldı. Açılsa bile yılda 48 milyon lira elektrik faturası gelecek. Park kendi kendini çevirecek durumda değil.''

YANGIN SÜRPRİZ DEĞİL

Ankapark'ta önceki gün meydana gelen yangın için de zamanında uyarı yaptıklarını hatırlatan Candan, ‘'Çadır malzemeleri yanıcı nitelik taşıyor. Yangına davetiye çıkarıldığını söylemiştik. Ankapark'taki eğlence ve go-kart çadır kaplamaları ile maskotlarda, 3 milim yerine 0,5 milim ve 1 mm kalındığında polyester ve strafor kullanıldı. Parkın büyük bölümünde teknik şartnameye uyulmadı. Yangın çıkabilir dedik ve çıktı. Çadırlar için bu konuda tespit davası da açtık, mahkemeden gün istedik. Bu yangın sürpriz değil'' dedi.

HESABI SORULMALI

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de, TBMM'de yaptığı açıklamada ‘'Büyük iddialarla yola çıkılan ve halen çalışamaz halde olan, Melih Gökçek'in icraatlarından Ankapark'a, şu ana kadar tam 1 milyar 563 milyon lira para harcandı, eski parayla 1,5 katrilyon… Ankapark'ta önceki gün yangın da çıktı ve dev bir oyuncak çadırı yandı. 6 ay önce TBMM'ye verdiğim bir soru önergesinde, bu çadırların şartnameye uygun olmadığını belirtmiştim. Burada harcanan para Melih Gökçek'in değil Ankaralının parası. Bu paraların hesabı mutlaka sorulmalıdır'' dedi.