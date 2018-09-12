Gökçek’in statları da gitti

Eski belediye başkanı Melih Gökçek’in dinozor maketleri ile futbolcu heykellerini kaldıran, belediye önündeki fıskiyeyi söktüren, Ankapark ve Kanal Ankara projesini öncelik listesinden çıkarıp, yeni mezarlık projesini de iptal eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şimdi de Melih Gökçek’in döneminde spor kulübü derneklerine tahsis ettiği spor tesislerini geri aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce yaptığı protokoller ile 7 ayrı spor tesisi için bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine 25 yıllık tahsis ettiği meclis kararlarını iptal etti.

İptal edilen yerler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne tahsis edilen Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nın yanı sıra 1989 yılında dönemin belediye başkanı Gökçek tarafından 49 yıllığına Keçiörengücü’ne tahsis edilen Keçiören Aktepe Stadı da var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce yapılan protokollerle, bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine tahsis edilen 7 ayrı spor tesisine ilişkin meclis kararlarını iptal etti. Tüm partilerin oy birliğiyle alınan karara göre, protokolleri iptal edilen tesisler arasında Yenikent'teki Osmanlı Stadı da yer aldı. Yenikent Stadı’nı Ankaragücü’ne tahsis etme konusunda zorluk çıkaran Osmanlıspor’un 25 yıllık sözleşmesi feshedilmesinin ardından Yenikent Stadı’nın üzerinde söz hakkı da kalmamış oldu. Ayrıca Osmanlıspor’un söz hakkı bulunan Ostim ve Aktepe Statları için bulunan sözleşmesi feshedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her birinin tarihleri farklı ama genelde karşılıksız destek olarak ilgili spor kulüplerine verilen yerler. Ankara'da profesyonel 3 kulüp var. Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği. Özellikle Yenikent'teki Osmanlı stadı olmak üzere statları şimdi geri alıyorlar. Alabilirsiniz ama şimdi profesyonel futbol takımlarına yer göstermeniz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve valilik bir araya gelip bunların stat problemini çözmeleri gerekiyor bunlar maçlarını nerede oynayacaklar. Tahsisler de sorunluydu geri almalar da sorunlu. Bunların geri alınması doğru bir karar ancak tahsisi yapan da bu meclis, geri alan da bu meclis. Ak Parti içindeki çelişkiyi görebilirsiniz. Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı, şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler.”