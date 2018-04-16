Gökmen Ulu ‘Yıkılma Sakın’ı bu kez İzmirliler için imzaladı

Gökmen Ulu, İzmir’de düzenlenen 23. TÜYAP Kitap Fuarı’nda okurları ile buluştu. Kırmızı Kedi Yayınevi standında gerçekleştirilen etkinlikte, Gökmen kitaplarını imzaladı, yurttaşlarla fotoğraf çekildi, sohbet etti.

İzmirlilerin ilgi ve sevgi gösterdiği buluşmada, Gökmen, “Yıkılma Sakın” adlı kitabını imzaladı. Vatandaşlar, haksızlıklara karşı Gökmen Ulu ve SÖZCÜ'ye desteklerini dile getirdi.

Gökmen Ulu, SÖZCÜ'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak 174 gün cezaevinde kaldıktan sonra, 8 Kasım 2017 günü ilk duruşmada tahliye edilmişti. Gökmen, yurt çapında sevinçle karşılanan tahliye sonrası Silivri Cezaevi'nden çıktığında yaptığı ilk açıklamada, “Mahpus yata yata bitti, başım öne eğilmedi. Şerefimle girdiğim bu zindandan şerefimle çıkıyorum. Gazeteci olarak doğruları dosdoğru söylemeyi sürdüreceğim. Yurttaş olarak adalet, cumhuriyet, demokrasi, barış ve özgürlük yolunda, Atatürk'ün açtığı uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğim” demişti.

Gökmen Ulu kitabında, 19 Mayıs 2017 günü başlatılan SÖZCÜ operasyonunu, iftira ve kumpaslara karşı hakikatleri, gözaltı ve cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlatıyor. Ocak ayında raflardaki yerini alan ve ilgi gören kitap üçüncü baskıya hazırlanıyor.