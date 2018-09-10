Gökova Körfezi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem! Son depremler (10 Eylül)

Gökova Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin şiddeti Bodrum, Milas ve Marmaris'ten de hissedildi. Haberimizin içerisinde AFAD verilerine göre Türkiye'de yaşanan son depremler listesini bulabilirsiniz.

Bugün saat 18.07’de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilere göre Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum’un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris ilçelerinden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE’DE SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Türkiye’de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıyı kullanarak AFAD listesi yer alıyor. Bağlantı içerisinde Türkiye’de yaşanan son depremler listeni bulabilirsiniz.

SON DEPREMLER