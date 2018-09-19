Göksel Taşçı kimdir? Göksel Taşçı İYİ Parti’den istifa etti

Meral Akşener'in danışmanı olan Göksel Taşçı İYİ Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti. Göksel Taşçı İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesiydi. Peki Göksel Taşçı kimdir?

Göksel Taşçı, istifa gerekçelerini genel başkana sunduğunu ifade ederek görevinden ayrıldı. İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi olan ve partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı olan Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı hakkında bilinmeyenler…

GÖKSEL TAŞÇI KİMDİR?

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Göksel Taşçı, İYİ Parti resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; 19 Ekim 1970 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Meslek hayatına Mali Müşavir olarak devam etti.