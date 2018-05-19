Göksu Deltası’nda çıkan yangın iki gündür sürüyor

Çok sayıda kuş ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 50 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, deltanın bulunduğu Kurtuluş Mahallesi'nin alt kısmında dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, arazi şartlarının zorluğu ve bölgenin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 50 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Gece saatlerinden itibaren yangının çevreye yayılmaması için bölgede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlerin kendiliğinden sönmesini bekliyor.