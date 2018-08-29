Şarbon’da son gelişmeler…. 10 binden fazla hayvana ‘şarbon’ aşısı!

Brezilya'dan getirilen 3 bin 959 büyükbaş hayvandan 50'sinin şarbon hastalığı nedeniyle itlaf edilmesi büyük paniğe neden oldu. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer yerli hayvancılıkta sorun olmadığını belirtti ve bölgedeki 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldığı açıkladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya’dan Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe kurbanlık getirilen yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50’si, 3 gün önce şarbon hastalığı nedeniyle itlaf edildi. Bölgede büyük paniğe neden olan hastalık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı veterinerleri tarafından çiftlik yakınlarındaki 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, çiftlik önünde yaptığı açıklamada, “Şarbon vakasının ithal hayvanlara dayalı olduğunun bilinmesinde fayda var. Çünkü yerli hayvancılıkta sıkıntı yok” dedi.

ESK tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş hayvan, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir çiftliğe yediemin bırakıldı. Büyükbaşlar buradan alınıp, başkentin Sincan ilçesi ile farklı bölgelerinde kurbanlık kesilirken, sayısı belirtilmeyen hayvanlardan 50’si ise şarbon hastalığı nedeniyle itlaf edildi. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, itlaf edilen büyükbaşlardan örnekler alarak, incelemeye gönderdi. Aynı gün çiftlik ve çevresi de, şarbon hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ‘Bu mahallede şarbon hastalığı vardır’ yazılı levha asıldı.

Bu arada, aşı yapılan hayvanlar için 21 günlük bir süreç işletileceği ve çiftliğin bu süreçte karantina altında olacağı ifade edildi.

ÇİFTLİK YAKININDAKİ HAYVANLARA ŞARBON AŞISI

Çiftlikte görülen şarbon hastalığı, çevredeki mahallelerde besicilik yapan vatandaşları da tedirgin etti. Hastalığın kendi hayvanlarına bulaşmasından korkan besiciler, dün yaptıkları açıklamalarla yetkililerin önlem almasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevlendirdiği veterinerler tarafından, çiftlik yakınındaki Ahiboz, Günalan ve Soğulcak mahallelerinde bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldı. Soğulcak köyünde besicilik yapan ve hayvanları aşılanan Sevgi Deniz, 25 büyükbaş hayvanı olduğunu ve şarbon hastalığından çok korktuklarını ifade ederek, “Çok şükür bizim hayvanlarımız sağlıklı. Şu anda aşılama yapıyorlar. Bizim yetiştirdiğimiz hayvanlarda Allah’a şükür şu an bir sorun yok” dedi.

‘YERLİ HAYVANCILIKTA SIKINTI YOK’

Bölgeye giderek incelemede bulunan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şarbon hastalığının görüldüğü çiftlik önünde açıklama yaptı. Ahiboz ve Günalan mahallerinin kendisinin seçim bölgesi olduğunu belirten Gök, şunları söyledi:

“Daha önce burada yerli hayvanlarla ilgili herhangi bir şarbon hastalığına rastlamadık. Zaten bu hastalık özel bir besihanede ithal edilen hayvanlardan ortaya çıkmış durumda. Kaymakamlığın verdiği bilgiye göre 50’ye yakın hayvanın telef olduğu öğrenildi. Bu olayın ortaya çıkmasından itibaren Ankara İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aşılama faaliyetlerini tamamlamak üzere yoğun bir çalışma sarf ettiklerini öğrendik. Aşılamaların bugün ya da yarın itibariyle bitmiş olacağını ifade ediyorlar. Bu köydeki şarbon vakasının ithal hayvanlara dayalı olduğunun bilinmesinde fayda var. Çünkü yerli hayvancılıkta sıkıntı yok. Ben bu konuyu yakından takip ediyorum. Yetkililerle görüşüp yurttaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması konusunda elimden gelen çabayı göstereceğim.”

DHA

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