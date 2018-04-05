İstanbul’da şehit düşen kahraman polisler için anlamlı çalışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası kapsamında anlamlı bir çalışma yaptı. İstanbul'da şehit olan 410 polisin ismi, emniyet avlusu'na yapılan 3 boyutlu ışıklandırmalı İstanbul Haritası'nın üzerine nakşedildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla, şehit olan polislerin hatıralarının canlı kalması için bir çalışma yapıldı. Emniyette görevli bir kadın mimar tarafından yapılan projede, Üç boyutlu İstanbul haritasının üzerine il genelinde şehit olan 410 polisin ismi yazıldı. Işıklandırmalı olarak hazırlanan Haritanın üst kısmında ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ yazısı yer alıyor.

Panoda isimi olan ilk isim olarak 31 Ekim 1962'de şehit olan Polis Adil Nibat'ın ismi yer alıyor. Son şehit olarak ise 20 Eylül 2017'de şehit düşen Anıl Kaan Aybek'in ismi bulunuyor. Başka şehitler verilmemesi ve yeni acılar yaşanmaması duaları ile emniyet avlusu ‘B' Blok yerleşkesine duvarına asılan şehit hatırası, bir çok kişi tarafından beğeniyle karşılandı.