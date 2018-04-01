Google’dan 1 Nisan şakası! İşte en yaratıcı, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları

Şakasız bir 1 Nisan geçirmek istemeyen vatandaşlar internet üzerinden en iyi 1 Nisan şakalarını araştırıyor. Yıllardır şaka günü olarak kutlanana 1 Nisan'a özel Google da şaka hazırladı. Haberimizden Google'ın hazırladığı 1 Nisan şakasını ve bugüne özel tüm şakaları bulabilirsiniz.

Her yerde kolaylıkla yapılabilecek 1 Nisan şakalarını sizler için derledik. Şakalar ile eğlenceli anlar geçirmek için 1 Nisan’da yapılabilecek en güzel şakaları araştıranlar doğru yerde. Ayrıca haberimizden Google’ın 1 Nisan şakasını inceleyebilirsiniz. İşte en güzel 1 Nisan şakaları ve tarihçesi…

1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIYOR?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.

Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.

EN GÜZEL 1 NİSAN ŞAKALARI

Bugün 1 Nisan ve çeşit çeşit şakalarla keyifli anlar geçiriliyor. Peki Türkiye’de en çok hangi tip şakalar beğeniliyor? İşte en beğenilen farklı ve keyifli şakalar ve Türkiye’de nasıl şakaların tercih edildiğine dair araştırma…



KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalıkta yapılan sakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş sakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada saka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir şakadır.



ÜNLÜ BİRİ GİBİ

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

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KARTON KUTU VE SU DOLU BALON

Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar şişirilmiş su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hoş bir kovalamacayla son bulur.

GOOGLE’DAN 1 NİSAN ŞAKASI

Google, bugün başlayarak bir hafta sürecek olan “Ali Nerede?” oyununa sizleri de davet ediyor. En son güncellemeyi almış olan cihazınızdan şu an Google Haritalar'ı açarsanız, ekranın sol üst kısmında kırmızı beyaz çizgili kazağı ile Ali'yi görebilirsiniz.



Oyuna katılmak için Ali'ye dokunmanız yeterlidir. Dokunduğunuz takdirde yeni bir ekran ile karşılaşacaksınız. Gelen mavi ekranda, “ALİ NEREDE? Ali sizi 1 Nisan'daki dünya turuna katılmaya davet etti! Haritalar'da konumunu paylaştı ama kalabalığın içine saklanıyor. Onu ve arkadaşlarını çıktıkları dünya turunda bulun.” yazısı ile karşılaşacaksınız.