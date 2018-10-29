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Google’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel doodle!

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte Google'ın bugüne özel tasarlattığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle'ı...

android-time 00:44 29 Ekim 2018
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Google’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel doodle!
Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte Google'ın bugüne özel tasarlattığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle'ı...

Google, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla özel doodle hazırladı.

Arama motorunun açılış sayfasına yerleştirilen gökyüzü üzerinde dalgalanan Türk Bayrağı, Türk kullanıcıların beğenisini kazandı. Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

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Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

AA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 07:5429.10.2018
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