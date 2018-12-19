Görme engelli Yusuf, minik Öykü için donör olmak istedi… Kızılay kan almadı

İzmir'de, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan ve ilik bağışı bekleyen Öykü Arin Yazıcı'ya (3,5) donör olmak için kan vermek amacıyla Türk Kızılayı'nın kan bağışı noktasına giden görme engelli Yusuf Ak, yanında yakını olmadığı gerekçesiyle kan veremedi. Kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını savunan Ak, Kızılay'dan özür beklediğini söyledi. Yaşanan olayın vicdanları yaraladığını söyleyen vatandaşlar, "Her türlü durumda insanlardan istediklerini 'yanında kim var?' diye sormadan alanlar, buraya iyilik yapmak için gelen görme engelli kişiden kendi rızası olmasına rağmen kan alamıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Okulda memurluk yapan, görme engelli Yusuf Ak, cumartesi günü ilik bağışı bekleyen Öykü Arin Yazıcı’ya donör olmak için kan vermek amacıyla Konak Meydanı’ndaki Kızılay’ın kan bağışı noktasına gitti. Ak’a, iddiaya göre, görme engelli olması nedeniyle kan verebilmek için yanında ailesinden birinin olması gerektiği söylendi. Minik Öykü için kan vermek istediğini belirten Ak’ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Yaşadığı olay sonrası üzüldüğünü belirten Yusuf Ak, şöyle konuştu:

“Ben 27 yıllık hayatımda çoğu kez ayrımcılığa maruz kaldım ama böylesini ilk kez yaşıyorum. Lösemi hastası Öykü Arin için kan vermek amacıyla kan bağışı noktasına gittim. Bana yanımda yakınımın olması ve onun şahitliği gerektiği söylendi. Ben de amacımın hayat kurtarmak için kan bağışı yapmak olduğunu söyledim ama kabul etmediler. Oradan geçen bir kişiden şahit olmasını istedim. O kişi de bana sırtını döndü. Başka bir vatandaş şahit olabileceğini söyledi ama yakınım olmadığı için kanımı almadılar. Yaşanan bu olay beni çok üzdü. Ağlamaklı oldum. Mevzuatta böyle bir şey yok. Bu; ben, benim gibi engellilere yapılmış büyük bir haksızlık. Amacımız hayat kurtarmak, kan bağışı yapmak. Eğer bana bunu yapan bir kişi şahsi davrandıysa yine de bunu Kızılay çalışanı olarak yapmıştır. Kızılay’dan iyi niyet adımı olarak benden özür dilemesini istiyorum.”



İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de kabul edilemez yaklaşım olduğunu ve Yusuf Ak’ın uğradığı haksızlığın takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu aşamadan sonra Kızılay Bölge Müdürlüğü ile bağlantıya geçip, yaşanan olayın sebebini öğrenecek ve kurumsal olarak olayın takipçisi olacağız. Biz mağduriyetin ortadan kaldırılması açısından üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız” dedi.

DHA