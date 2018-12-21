Görünümü bu ama çok şaşıracaksınız

Türkiye'de polisin uyuşturucuya karşı mücadelesi bütün hızıyla sürerken zehir tacirlerinin birbirinden ilginç kaçakçılık yöntemleri de bu kadarına pes dedirtti, İstanbul Emniyeti bir kargo şirketinde yaptığı aramada pestil görünümlü uyuşturucu ele geçirdi. Van'da bir kamyonda yapılan aramada halis tereyağı kalıplarına benzetilmiş eroin yakalandı.

Van’da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği ‘Alfa’ ile yapılan detaylı aramada, kamyonet içerisinde bulunan 2 valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı. PESTİL GÖRÜNÜMLÜ UYUŞTURUCU İstanbul’da da dün Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir’de bir kargo şirketinde arama yaptı. Kanada’ya gönderilmek istenen kargoda yapılan aramada, pestil görünümü verilmiş 3 kilo 560 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis uyuşturucu göndermek isteyen kişi ya da kişileri arıyor. Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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