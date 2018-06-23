Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gözde tatil bölgelerinde sokaklar bomboş kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, tatilciler oy kullanmak için tatillerine ara verince Çeşme ve Alaçatı sokakları bomboş kaldı.

android-time 21:21 23 Haziran 2018
Haberler Gündem
Gözde tatil bölgelerinde sokaklar bomboş kaldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, tatilciler oy kullanmak için tatillerine ara verince Çeşme ve Alaçatı sokakları bomboş kaldı.

Bayram tatili ve sonrasında yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlayan Çeşme, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatiline ara veren tatilciler nedeniyle bomboş kaldı.

 

izmir-dhaa

Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü.

İLGİLİ HABERSeçim için dönenlere havalimanları yetmediSeçim için dönenlere havalimanları yetmedi

Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Çeşme’nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı. Alaçatı’daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme’den ayrıldığı için dükkanlarını açmadı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Çeşme Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınladığı “Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran’da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme’ye bekliyoruz” yazılı paylaşımın etkili olduğunu söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, oy kullanmak için ikametgahlarına dönen tatilcilere teşekkür etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

Ayrıca, Başkan Dalgıç, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimleri için tatile verilen molanın ardından tatilcileri Çeşme’de en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. DHA

Son güncelleme: android-time 21:5123.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar