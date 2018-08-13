Gözler altın fiyatlarında: Anbean takip edilen çeyrek ve gram altında 13 Ağustos fiyatları…

Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları bir süredir yükselişini sürdüryor ancak son günlerde altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları son 15 günde Amerika ile olan yaptırım konusu nedeniyle oldukça hızlı değer kazandı. Altın kaç lira oldu sorusu altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Saat 13:55 itibarı ile Kapalıçarşı'da altının gramı 267,15 TL'den alınıp 267,54 TL'den satılıyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

13 Ağustos tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 265 lira bandında ilerliyor. 13 Ağustos günü gram altın 267,15 liradan alınırken 267,54 liradan satılıyor. Çeyrek altın 391,02 lira alınırken 406,31 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.650 liradan alınıp 1.670 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları yükseliyor, altının gramı 267 liranın üzerinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardı.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.