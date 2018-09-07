Gözler Gelir Uzman Yardımcısı sınavı sonuçlarında… GUY sonuçları ne zaman yayınlanır?

Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) sonuçları sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı sonuçları Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi üzerinden yayınlanacak. Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı sonuçları için açıklama var mı? İşte detaylar...

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı başlığı altında iki ayrı sınav açan Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz ay sınav aşamasını tamamladı. Peki, GUY sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Gelir Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları için merak edilen detaylar…

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Bu sınavların ardından birçok kişinin odak noktası sonuçlar oldu. Gelirler İdaresi bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

GUY SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacak.