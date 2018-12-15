ÖGG 79. dönem sonuçları için heyecan dorukta! 79. ÖGG sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınavına giren ve sonuçları bekleyen adaylar, sık sık EGM'nin sınav sonuçlarını açıklayacağı sistemi kontrol ediyor. ÖGG sınavına giren adayların merakla araştırdıkları sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Özel güvenlik Görevlisi olmak isteyenler dün sınavda ter döktü. Şimdi de gözler sınav sonuçlarında. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçları büyük bir heyecan yarattı. Adaylar ÖGG sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Özel Güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı ÖGG sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından neticelendirildikten sonra erişime açılacak. ÖGG sonuçlarının yayınlanacağı link haberimizde…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı zamana dair resmi açıklama olmasa da kısa süre içinde ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.