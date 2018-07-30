Gözler ÖSYM’den gelecek sınav sonuçları açıklamasında! YKS ne zaman açıklanacak? TYT AYT YDT sonuç tarihi…

Gözler ÖSYM’den gelecek sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. 2 milyonu aşkın üniversite öğrencisi adayı YKS ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arıyor. YKS, TYT, YDT ve AYT sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler YKS sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

Geleceğini şekillendirmek isteyen üniversite adayları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapacak. Adaylar YKS, AYT, TYT ve YDT sonuçlarının açıklanması ile sıralamalarını öğrenerek hayalini kurdukları bölümleri tercih edecek. Sınav sonuçları da, tercih işlemleri de ÖSYM AİS sayfasından yapılacak.

YKS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR

Gözler ÖSYM'den gelecek sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. 2 milyonu aşkın üniversite öğrencisi adayı YKS ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arıyor. YKS, TYT, YDT ve AYT sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler YKS sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak

2018 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KLAVUZU

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 30 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 1 Temmuz'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştirilen 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından ise adaylar için bir hafta sürecek olan tercih maratonu başlayacak. Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden değişiklik yapılabilecek. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

SINAV STRESİNİ ATAN GENÇLER NASIL TERCİH YAPMALI?

Uzman Klinik Psikolog Aile Danışmanı Zehra Binici Tekin, üniversitede meslek seçimine ilişkin, “Aileler bugün çok revaçta diyerek bir mesleği seçmelerini isteyebiliyor ancak unutmamak lazım, bugünün popüler mesleği, geleceğin de popüler mesleği olmayacak. Gencin atacağı doğru adım kişiliğine, karakterine, hedeflerine ve yeteneklerine uygun mesleği seçmesidir” dedi.

Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS), geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. YKS’ye giren binlerce üniversite öğrencisi adayı merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve üniversite kontenjanları belli oldu. Uzman Klinik Psikolog Aile Danışmanı Zehra Binici Tekin, adayların tercih süreçlerine dair İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Birçok öğrencinin üniversitede okuduğu mesleği yapmamasının nedenlerine ilişkin Tekin, bu konuda birçok etken olduğunu ancak temel faktörün yüksek puan alan adayın ailesi tarafından istediğinin dışında bir alana yönlendirilmesi olduğunu kaydetti. Tekin, “Aileler, ‘puanın ziyan olmasın, şurayı yaz’ gibi bir tutum geliştirebiliyor. Ebeveyn şuna dikkat etmelidir, puanı ziyan olmasın diye çocuğumuzun hayatı mı ziyan olsun? Çünkü meslek seçimi bizim düşündüğümüzden çok daha önemli, çok daha özel bir süreç. Çocuğun meslek hayatı onun kişiliğini ve yaşamını şekillendirecek. Gireceği ortamları belirleyecek, evliliğini, hedeflerini, kariyerini, her şeyini bu tercih belirleyecek. Puanı yüksek veya düşük fark etmez önemli olan gencin istediği bölüme gitmesidir” şeklinde konuştu.

Tercih aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, “Çocuğun öncelikle kendini tanıması gerekiyor. Kendini tanıması doğru meslek tercihi yapabileceği anlamına gelir. Kendini tanımada çocuk yeteneklerinin, ilgilerinin, heveslerinin ve güçlü yanlarının farkındadır. Hayatı daha iyi analiz edebiliyordur, kararlarını alabiliyordur, dolayısıyla kendini iyi tanıyordur. Kendini iyi tanıyan çocuğumuz doğru meslek tercihi yapacaktır” dedi.