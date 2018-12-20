Gram altın 214 Lira oldu! Peki, yarım altın ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları…

Altın almak isteyenler ve yatırım yapanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Gram altının bugün satış fiyatı 214 lira seviyelerinde kendine yer bularak yatay seyir izlemeye devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları en çok araştırılan altın türleri arasında yer alıyor. İşte güncel çeyrek, gram, tam ve yarım altın fiyatları...

Son aylarda sürekli yükselen altın fiyatları Kasım ayından bu yana yatay seyir izliyor. Altının fiyatları ve Kapalıçarşı'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında birkaç liralık bir değişim oldu. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında 19 Aralık rakamları şu şekilde;

Hediyeleşmek ve yatırım için alınan gram altın 214,1 TL’den alınırken 214,4 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ise 346 TL’den alınıyor, 350 TL’den ise satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 691 TL olarak görülürken, 701 TL’den ise satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 1.414,00 TL, satış fiyatı ise 1.433,00 TL’den işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybıyla 214,6 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 214,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.433 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.250,4 dolardan işlem görüyor.

“ALTIN FİYATLARINI FED İZLEYECEĞİ POLİTİKA BELİRLEYECEK”

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin işaretler ve güncelleyeceği ekonomik projeksiyonlar, altın fiyatlarının yönü açısından önemli olacak. Fed, faiz artırımı yapsa bile açıklamaların güvercin tonda olabileceğini düşünüyoruz. Fed, faiz artırsa da artırmasa da altın fiyatlarının olumsuz yönde etkilenmeyeceğini öngörüyoruz.” Yurt içinde altının gram fiyatının yükselişlerini sürdürebilmesi için teknik olarak 217 lirayı kırması gerektiğini ifade eden Memiş, geri çekilmelerde ise 212 liranın takip edileceğini söyledi.

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ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.