Gri listede yer alan terörist öldürüldü!

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında, askeri birliklere karşı saldırı düzenlemek isteyen bir grup PKK'lı ile çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin, Gri listede aranan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Hozat ilçesi kırsal alanında bir grup PKK’lı teröristin eylem yapacağı istihbaratı almaması üzerine bölgede operasyon pusu faaliyeti gerçekleştirdi. Eylem hazırlığında olan PKK’lılar, askeri hedeflere yaklaşmadan askerlerin pususuna düşünce çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Çatışmaların devam ettiği sık ormanlık alanda gizlenen PKK’lı grubun etkisiz hale getirilmesi için Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na ait iki kobra helikopterinin de bölgeyi aralıklarla ateş altına aldığı öğrenildi. Operasyon sürüyor.

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ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN GRİ LİSTEDE YER ALDIĞI BELİRLENDİ

Tunceli Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hozat ilcesi kırsalında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin, Gri listede aranan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker olduğu tespit edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tunceli-Hozat kırsalında,İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda bu akşam teröristlerle sıcak temas sağlanmış ve 1 terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede yer alan Berhudan-Genco kod adli Mustafa Şeker isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde;1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası,1 adet dürbün, 1 adet palaska, 1 adet kod tablosu ve 1 adet panço ele geçirilmiştir.” DHA