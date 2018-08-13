GSO-MEM, üniversitelileri iş sahibi yapıyor

Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli mesleki eğitim merkezi örnekleri incelenerek, GSO koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 11 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan GSO-MEM, kapılarını üniversitelilere açtı.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal, üniversiteden mezun olmuş ya da üniversiteye devam eden öğrencileri tecrübe edinmek ve uygulamalı eğitimlerle pratik kazanarak iş süreçlerine dahil olmalarını kolaylaştırmak için GSO-MEM'e beklediklerini kaydetti.

Akınal, GSO-MEM'de gerçekleştirilen projelerle istihdama ve iş piyasasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Bu amaç doğrultusunda kurulan GSO-MEM'in mesleki eğitimde bölgeye hizmet verdiğini dile getiren Akınal, eğitimleri devam eden veya eğitimlerini tamamlamış üniversite öğrencilerinin iş tecrübesi kazanmaları noktasında GSO-MEM'e gelebileceklerini bildirdi.

Kentimizin ve ülkemizin her alanda büyümesi, gelişmesi için gençlere çok büyük görevler düştüğünü anlatan Akınal, “Gençlerin yapacakları araştırma, geliştirme, üretim projelerine her türlü desteği vermeye hazırız. Özellikle ileri teknoloji, endüstri 4.0'a yönelik yapılacak çalışmalar noktasında bizden ne istiyorlarsa yapmaya hazırız. Yeter ki bize gelip fikirlerini ve projelerini sunsunlar. Ülkemizin geleceği için yanlarındayız” dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA MESLEK ATÖLYELERİ

Türkiye ve Avrupa'daki çeşitli mesleki eğitim merkezi örnekleri incelenerek, GSO koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 11 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan GSO-MEM'in kapılarının gençlere açık olduğuna dikkati çeken Akınal, “Eğitimine devam eden veya eğitimlerini tamamlamış gençlerimiz buraya gelip, Ahşap, Metal, İnşaat, Kaynak, Plastik, İklimlendirme, Elektrik-Elektronik, Makine İmalatı, Tesisat, Tekstil, 3D Modelleme ve Yazıcı, Otomasyon, Gıda, Tasarım, Moda Atölyelerinin yanı sıra Bilgisayarlı Eğitim Salonu, İnşaat Laboratuarı gibi meslek atölyelerimizi rahatlıkla kullanabilirler. Atölyelerimizde bulunan makine ve ekipmanları kullanarak yeni proje veya fikir geliştirebilirler. Bu noktada merkezimizdeki eğitmenler ve uzmanlarımızla kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Akınal, merkezde sanayinin mevcut çalışan personeline meslek geliştirme, meslek sahibi olmak isteyen gençlere, kadınlara, engellilere, göçle Gaziantep'e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlerede meslek edindirme eğitimleri, işletmelere kurumsallaşma, çalışanlara kişisel gelişim, mesleki yeterlilik sınavına girecek olan kişilere de yeterliliğe dayalı eğitimler verildiğini sözlerine ekledi.