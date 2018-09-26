Gül atadı, Erdoğan çizdi: İlk ceza o rektöre

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde atadığı rektörlerden büyük bölümü FETÖ’cü çıkan Abdullah Gül’ün, Çanakkale Üniversitesinin başına getirdiği Sedat Laçiner, 9 yıl hapse mahkum oldu. Laçiner’i rektör olarak Gül aramış, Erdoğan ise 4 yıl sonra en yüksek oyu almasına rağmen devre dışı bırakmıştı. Laçiner, Rektör olduğu 4 yıllık süre içinde Çanakkale Üniversitesi kampüsüne 3 cami 53 de mescit yaptırmıştı.

Eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Laçiner, yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Laçiner, masum olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmediğini ve ülke için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti ancak mahkeme, Laçiner’i 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti. 20 Temmuz 2016’da gözaltına alınan ÇOMÜ Rektörü Laçiner, sevk edildiği mahkemece 23 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Laçiner, ÇOMÜ'deki 4 yıllık görev süresi içinde üniversiteye 3 cami, 53 ayrı mescit yaptırmıştı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Laçiner, 2016 yılında yapılan son rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu almasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar rektör atanmamıştı.