Gül atadı, Erdoğan çizdi: İlk ceza o rektöre

Eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Laçiner, yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Laçiner, masum olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmediğini ve ülke için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti ancak mahkeme, Laçiner’i 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti. 20 Temmuz 2016’da gözaltına alınan ÇOMÜ Rektörü Laçiner, sevk edildiği mahkemece 23 Temmuz’da tutuklanmıştı.
Laçiner, ÇOMÜ'deki 4 yıllık görev süresi içinde üniversiteye 3 cami, 53 ayrı mescit yaptırmıştı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Laçiner, 2016 yılında yapılan son rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu almasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar rektör atanmamıştı.
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