Gülay Yedekci: Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim

24 Haziran seçimleri için liste dışı bırakılan CHP İstanbul milletvekili Gülay Yedekci: Partimin ve halkımızın verdiği her görevi yapmaya devam edeceğim. İnanıyorum zafer aydınlık yarınlar için çalışanların olacaktır. 25 Haziran Sabahına zaferle uyanacağız.

CHP'de milletvekili aday listesinde yer almayan mevcut milletvekillerinden Gülay Yedekci bu durumu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Yedekci açıklamasında “Gönülden bağlı olduğum partim, ön seçimle milletvekili olma gururunu bana yaşattı. Üç yıl içinde Kadın ve Çocuk şiddet ve istismarlarına, ranta ve imar talanına karşı mücadele ettim.

Bundan sonra da tüm yüreğimle partimin ve halkımızın verdiği her görevi yapmaya devam edeceğim. İnanıyorum zafer aydınlık yarınlar için çalışanların olacaktır. 25 Haziran Sabahına zaferle uyanacağız.” ifadelerine yer verdi.