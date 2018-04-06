Gülay Yedekci Meclis Başkanı Kahraman’ı protesto ederek Genel Kurul’u terk etti

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı protesto ederek genel kurulu terk etti. Meclis genel kurulunu İsmail Kahraman’ın yönetmesi üzerine Gülay Yedekci, başkanlık divanına yürüyerek İsmail Kahraman’a “Gerek laikliğe karşı duruşunuz, gerek Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını meclisten silmeye çalışmanız, gerekse kadın sanatçılarımıza sahnede yer vermemeniz nedeniyle sizi protesto ediyorum. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının altında, onun kurduğu mecliste oturduğunuzu unutmayınız. Sizi protesto ediyorum” dedi.

Meclis başkanına yönelik bu protesto sonrasında Yedekci bir açıklama yaptı. Kahraman’a eleştirilerini sürdüren Yedekci, “Kadın erkek eşitliğine inanmayan, kadını sahneden indirme anlayışına sahip olan, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ve resimlerini her yerden kaldırmaya çalışan, laiklik karşıtı tutumuyla tanınan kişinin meclis başkanlığı görevini yürütmesini kabul etmiyoruz. Türk halkı, atasının adını ve resimlerini meclisten kaldırmaya çalışan bir meclis başkanını o koltukta görmek istemiyor.” dedi.

“ASLA BU KAZANIMDAN VAZGEÇMEYECEKTİR”

Ülkede tüm siyasi görüşlerdeki kadınların cumhuriyet kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Yedekci, “Asla bu kazanımlardan vazgeçmeyeceklerdir. İktidar partisine oy veren bir kadına sorsanız; seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını, tek başına araba kullanmasının yasaklanmasını, oy ve seçilme hakkının elinden alınmasını, mirastan eşit hak alamayacak olmasını, mülkiyet hakkının olmamasını ister mi? Asla istemez ve bunu kabul etmez. Meclisimizin verdiği bu hakları, mevcut meclis başkanı kadınların sahneye çıkmasını engelleyerek, kadınların haklarına müdahale ediyor. Kadınlarımız yaşam sahnesinde daima hak ettikleri kazanımlarla yürüyecektir. Kadın haklarının kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğiz! Meclis başkanı elim hadisenin üzerini örtmeye çalışmaktadır. Ancak halkımız gerçekleri bilmektedir” dedi.