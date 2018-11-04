Gülmekten bayılan adam bir kez daha krize girdi, kendine gelemedi

İzmir’de sahnelenen bir tiyatro oyununu izlerken bayılan Ali Aralar isimli vatandaş, rahatsızlanması nedeniyle tekrar oyunu izlemeye davet edildi. Oyun sonrasında yine gülme krizine giren yaşlı adam, bir müddet kendini gelemeyince ortaya renkli görüntüler çıktı. Bazı oyuncular ise krize giren ve rahatsızlanmasından korktukları adamı ellerindeki kitapları yelpaze gibi sallayarak serinletti.

2 saat 15 dakikalık ‘Başroldeki Kadınlar' adlı tiyatro oyununa giden Ali Aralar isimli bir vatandaş oyunu izlerken gülmekten baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerin müdahale ettiği 60 yaşındaki adam, rahatsızlanması nedeniyle oyunun bazı bölümlerini izleyememişti. Sahne Tozu Tiyatrosu’nun yöneticileri de, Aralar’ı tekrar oyunu izlemesi için davet etti. Oyunu izlemeye gelen Ali Aralar, oyunun bazı bölümlerinde yine krize girdi.

Gülmekten az kalsın yine rahatsızlanıyordu

60 yaşındaki Aralar’ın gülme krizi ise oyun sonrasında da geçmedi. Salon girişinde soluklanan Aralar’ın oyuncularda sakinleştirmek istedi; ama Ali Aralar dakikalar boyunca katıla katıla güldü. Aralar, bir ara yine soluksuz kaldı. Salon görevlileri de pencereyi açarak yaşlı adamın nefes almasını sağladı. Bazı oyuncular da, rahatsızlanmasından korktukları adamı ellerindeki kitapları yelpaze şeklinde sallayarak serinletmeye çalıştı. Ali Aralar’ın güldüğü anlarda ise ortaya ilginç görüntüler çıktı.



Ali Aralar, o kadar krize girdi ki gazetecilerin sorularını bile zaman zaman yanıtlayamadı. Yaşadıklarını anları anlatan Aralar, “İlk perdenin aşağı yukarı 15. veya 20. dakikasıydı, çok güldüm. Ondan sonra çok fazla güldüğüm için; seyirci rahatsız olmasın dışarı çıkayım dedim; ama o anda başımda bir boşluk. Merdivenlerden aşağı iniyorum, indim, bir daha indim ondan sonra düze gelmeye kalmadı hatırlamıyorum bayılmışım. Gülünmeyecek gibi değil ama…” dedi.

İHA