Gümrük mağduru hayvanlar artık HAYTAP’ın korumasında

Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirilen hayvanlar artık daha rahat koşullarda yaşayacak. Eskiden petshoplara ihale yoluyla satılan, barınaklarda zor koşullarda yaşayan ve ölen hayvanlar artık Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edilecek.

Ülkemize kaçak yollarla sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar, olumsuz seyahat koşulları yüzünden özel bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 75 köpek ve 4 kedi gümrüklerde yakalanarak tasfiye işlemlerine tabi tutuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile HAYTAP arasında yapılan sözleşme sayesinde artık hayvan kaçakçılığıyla mücadelede eğilim değişiyor.

Artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ele geçirilen tüm hayvanlar HAYTAP temsilcilerine verilecek. Hayvanların gerekli yerlere sahiplendirilmesi ve tasfiye işlemleri gerçekleşene kadar gerekli tedavi imkanları ve uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmeleri Haytap’ın sorumluluğunda olacak.

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan bu sözleşmeyi tarihi bir adım olarak değerlendirerek, anlaşma hakkında “Bu sözleşme sayesinde artık petshoplara ihale ile satış yapılamayacak. petshoplarda evcil hayvan satışı trafiğinin sınırlandırılması için çok önemli hatta tarihi bir adım.” dedi.