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Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan

Gümüşhane- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan
Gümüşhane- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı, Köstere köyü yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 3 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti. Karayolu ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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