Gümüşhane’de bayram namazı saat kaçta? İşte 2018 il il bayram namazı vakitleri…

Beklenen gün Ramazan Bayramı geldi. Bütün yurtta coşku içinde kutlanan Ramazan Bayramı'nda kimileri ailesi ile bir araya gelecek, kimileri ise tatilin keyfini sürecek. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar bayram namazı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar...

Gümüşhane’de bayram namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Ramazan Bayramı saatlerini resmi internet sitesinden yayınladı. İslam dininde bayram namazı yalnızca erkeklere farz yani zorunlu. Bilgilerini tazelemek isteyenler bayram namazının nasıl kılınacağını ve bayram namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirler.

Gümüşhane’de bayram namazı saati: 05:36

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır.

Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır.

İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

GÜMÜŞHANE’NİN EN ÖNEMLİ CAMİLERİ

AKSÖĞÜT KÖYÜ CAMİİ

Yapı, Kelkit İlçesi Aksöğüt Köyündedir.Kare Plan üzerine yapılı olan Caminin giriş kapısı kuzuyde olup, kapının sağ ve solundaki pencereler sivri kemerlerle tamamlanmış, alınlıklar ise düzgün yontma taşla yapılmıştır.Camide kullanılan taşlar yöre köylerden temin edilmiştir.

SEYDİBABA KÖYÜ CAMİİ

Yapı, Şiran İlçesi Seydibaba Köyündedir.Kare Plan üzerine yapılı olan Cami günümüzde İbadete açık değildir.

EVREN KÖYÜ CAMİİ

Yapı, Şiran İlçesi Evren köyündedir.19.yy'da yapılan Caminin taşları çaputlu köyünden getirilmiş, içten kubbesi orijinal olup, Sütun ve üzerindeki kemerler taş örmeyle tamamlanmış, pencereleri sivri kemerlidir.

ARITAŞ KÖYÜ CAMİİ

Yapı, Şiran İlçesi Arıtaş köyündedir.Kare Planı üzerine inşa edilen Caminin pencereleri tarihi Osmanlı Camileri mimarisinden etkilenmiştir. Günümüzde İbadete açık değildir.