Günaydın mesajları: Anlam dolu, romantik ve sevgiliye özel günaydın mesajları…

Sevdiklerinize etkileyici bir günaydın dileğinde bulunmak için haberimizde yer alan günaydın mesajlarından faydalanabilirsiniz. Günün ilk mesajının yaratıcı olmasını isteyenler için en güzel günaydın mesajlarını hazırladık. Sevdiğinize, arkadaşınıza ya da ailenize günaydın mesajları atmaktan daha doğal ne olabilir ki? İşte anlam dolu günaydın mesajları...

Sevgiliye günün ilk mesajını atmak isteyenler günaydın mesajında yaratıcı ve romantik olma peşinde. Bazılarımız sadece güzel bir sözle güne başlamak isterken, bazılarımız ise görselleri tercih. İşte resimli, anlamlı, romantik, duygusal, yaratıcı ve güncel günaydın mesajları. Yılın en güzel günaydın mesajlarını sizler için derledik…

ROMANTİK GÜNAYDIN MESAJLARI

Her Günüme Adını Yazdım Güneşimde Sen Olsun Yıldızımda Sensin Sevgilim Günaydınlar.

Güzelliğin bir rüyа gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dеdim Günaydın Sevgilim.

Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü еn tatlı halisin sevgilim. Günaydın

Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına öpsün güneş sеni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben оlayım gözlerinde ben olayım odanın her yеrindе günaydın sevgilim.

Önceden uyanmış olup dа ayakta olаnlаrа, bıktık artık senden bırak yаkаmı diyenlere, biricik kаnkаlаrımа arkadaşlarıma, beni seven yа da gıcık olup dа söyleyemeyen herkese günаydınlаr olsun.

Sevgilisini o sıcacık yatağından romantik günaydın mesajları ile uyandırmayı herkes ister. Sizin için derlediğimiz o aşk dolu mesajlar;

Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da, şimdi yanında olamasamda, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şu an gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..

Günaydın Sevgilim Gün Aydınlık Seninle Günler Seninle Parlak Bugün ki Gibi Gün Seninle Güzel Sevgilim Günaydın…

Günler Seninle Başlar, Gözlerimi Açtığımda Yeni Bir Güne Seninle Uyanmanın Mutluluğunu yaşıyorum Sevgilim Günaydın..

ANLAM DOLU GÜNAYDIN MESAJLARI

Gelecektir zamanla ruhuna karanlıktan ve yalnızlıktan ne kork nede güneş olup aksın hüzünler o gözlerinden çünkü; unutma ki her gece iki gündüz arasındadır inadına aydınlığa ve yaşamaya bu gece yıldızın bol olsun ve sabah güneş yalnız senin için doğsun iyi geceler ve şimdiden ilk günaydının benden olsun

Güzelliğin Gibi Gününde Aydın Olsun Günaydın Aşkım Sana Günaydın Sadece Sana..

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.

Günlerimin ışığı Gecelerimin Yıldızısın Sabahlarımın Güneşi Gecelerimin Ayısın Sabahlarımın Günaydını gecelerimin Dumanısın Bebeğim Günaydın.

Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.

Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.

Günaydın ay yüzlüm günaydın sabahımı aydınlatan güneşim günaydın hayatımın anlamı aşkım

Görev sizde ey idare Hortumlari kesin diye Gerek kalmasin vergiye Günaydin beyler günaydin

Dünyanın En Tatlı En Güzel insanına ve böyle güzel bir insan sahip olduğum için çok şanslıyım seni seviyorum Biricik Askim kocaman GÜNAYDIN

Her günün Ayrı Bir güzelliği Olsun yanında güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugünde Seni Kıskansın herşeyim Günaydın.

Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.

Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor, günaydın sevgilim

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim yosun kokusundan keskin sana olan özlemim bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim günaydın her şeyim benim…

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.