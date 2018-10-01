Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları (1 Ekim 2018)

Altın fiyatları öğle saatlerinde düşüşe geçti! Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? soruları günün en çok merak edilenleri arasında. İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altın fiyatına dair gelişmeler...

Altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüş gösterebiliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu. Güncel altın fiyatları haberimizde. İstanbul Kapalıçarşı’da 227,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228 liradan, bin 500 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 521 liradan, 208 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212 liradan, bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 488 liradan, 734 liradan alınan Yarım Ziynet 744 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satılıyor.

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