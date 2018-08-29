29 Ağustos güncel çeyrek ve gram altın fiyatları | Yükseliş sürüyor…

Bugün yani 29 Ağustos'a altın fiyatları yükselişle başladı. Dolar fiyatlarındaki artış çeyrek ve gram altına da yansıdı. Vatandaşların anlık olarak takip ettği gram altın satış fiyatı 247,20 lira oldu.

Haftalardır ani çıkışlar gösteren altın fiyatları bugün de yükseliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Bayram sonrası vatandaşlar araştırmalarını da arttırdı. İşte merak edilen 29.08.2018 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ÖĞLEDEN SONRA ALTIN FİYATLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

İstanbul Kapalıçarşı’da 247 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 247,20 liradan, bin 629 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 650 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 590 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 610 liradan, 795 liradan alınan Yarım Ziynet 805 liradan ve 397 liradan alınan Çeyrek Ziynet 402 liradan satılıyor.



BANKALARDA 180 TONUN ÜZERİNDE ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altının kilogramı haziran ayının son işlem gününü 184 bin 130 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün haziran sonunda 180,8 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son altı ayda 27,3 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti. Böylece altın hesaplarında yeni zirve değer bazında 33,3 milyar lira, miktar bazında ise 180,8 ton oldu.

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En çok altına sahip ülkeler

Altın kaynaklarının dağılımı ile sahip olunan altın miktarı büyük paralellik göstermemektedir. Dünya’daki altın rezervinin en fazla olduğu ülkeler sırasıyla: Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’dır[.2018’de dünyada en çok altına sahip olan ülkeler ise sırasıyla şu şekildedir. (Kaynak: wikipedia.org)