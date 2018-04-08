Güncel Sayısal Loto sonuçları: MPİ 07 Nisan Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto'da 3. devir gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi 7 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirledi. Sayısal Loto iki haftadır devrediyor, büyük ikramiyenin bu hafta sahibini bulacağı düşünülüyordu. Ancak ikramiye bu hafta da katlandı. Peki bu hafta kazandırmayan şanlı numaralar hangileriydi. İşte 7 Nisan Sayısal Loto sonuçları ve geçen haftanın şanslı numaraları...

Milli Piyango İdaresi’nin oyunlarından Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto geçen hafta olduğu gibi bu hafta da devretti. Çünkü 49 sayı arasından doğru olan 6 tanesini tutturmanın amaçlandığı Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimaliniz bir hayli düşük. Sayısal Loto’da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816’da 1. İşte 7 Nisan Sayısal Loto sonucu ve büyük ikramiye tutarı…

7 NİSAN SAYISAL LOTO SONUCU

1, 19, 28, 29, 39, 43





GEÇEN HAFTANIN SONUCU

8, 15, 20, 29, 39, 41

KAZANIRSANIZ İKRAMİYEYİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER İşte Şans Topu sonuçları! Nisan ayının ilk Şans Topu devretti… 4 Nisan Şans Topu sonuçları!