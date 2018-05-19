Güneşe aldanmayın! Yağmurlu hafta sonu… | Meteoroloji’den son hava durumu tahminleri

Yağışların bol olduğu ilkbaharı yaşıyoruz, havalar adım adım ısınırken yer yer sağanaklar da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bu hafta sonu birçok şehirde yağmurlu bir hava durumu hakim olacak. İşte en son hava durumu haberleri...

Havalar günden güne ısınırken bahar yağışları da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan en son hava durumu tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege’nin güneyi haricinde tüm bölgelerde yağış bekleniyor…

YAĞIŞLI HAFTA SONU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat’ın doğusu, Sivas’ın kuzeyi, Kastamonu’nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

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O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün gerçekleşecek olan yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat’ın doğusu, Sivas’ın kuzeyi, Kastamonu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.