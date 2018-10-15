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Güneysu’da, ‘Erdoğan’ turizmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi, yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Erdoğan'ın ana-baba ocağına gelenler, ilçedeki Kıbledağı Dua Tepesi, Arap Düzü ve Handüzü Yaylası'nı geziyor. Ziyaret edilen yerler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 katlı ahşap evi de bulunuyor.  Ziyaretçiler

android-time 12:30 15 Ekim 2018
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Güneysu’da, ‘Erdoğan’ turizmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi, yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Erdoğan'ın ana-baba ocağına gelenler, ilçedeki Kıbledağı Dua Tepesi, Arap Düzü ve Handüzü Yaylası'nı geziyor. Ziyaret edilen yerler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 katlı ahşap evi de bulunuyor.  Ziyaretçiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana- baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesi, turizm destinasyonu haline geldi. Son yıllarda yapılan turizm yatırımlarıyla ilçede, yerli- yabancı turistler ağırlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketini görmek isteyenler, Güneysu’ya gelerek, Arapdüzü Doğa Parkı, Handüzü Yaylası ve Kıbledağı Dua Tepesi’ni geziyor. Ziyaret edilen yerler arasında Erdoğan’ın Merkez Mahallesi’ndeki 2 katlı, ahşap- taş karışımı, yöre mimarisini yansıtan evi de bulunuyor.

 

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Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret edenler Erdoğan portresiyle fotoğraf çektiriyor. Foto: DHA

Ziyaretçiler, evin fotoğrafını çekip, ‘selfie’ yapıyor. İlçeye gelen arap turistler Halk Eğitim Merkezi’nde el sanatları ürünlerinin nasıl yapıldığını öğreniyor. Merkezi ziyaret edenler ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresi ile de fotoğraf çektiriyor.

Turistler, en fazla ilgiyi ise bin 160 rakımlı Kıbledağı zirvesinde 3 yıl önce açılan ve senenin büyük bölümü sis bulutuyla kaplı Dua Tepe’deki camiye gösteriyor. Cami, Erdoğan’ın isteği üzerine, Üsküdar Şemsi Paşa Camii’nin benzeri olarak inşa edilmişti.

 

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Yaylaları ve ve yeşilin binbir tonuyla Güneysu. Foto: DHA

 

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Turistler, en fazla ilgiyi bin 160 rakımlı Kıbledağı zirvesinde 3 yıl önce açılan ve senenin büyük bölümü sis bulutuyla kaplı Dua Tepe’deki camiye gösteriyor Foto: DHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesine ait 2 katlı ev de ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında. Foto: DHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba evi. Foto: DHA

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Foto: DHA

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Foto: DHA

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Foto: DHA

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Foto: DHA

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Foto: DHA

GÜNEYSU (Rize), (DHA)

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Son güncelleme: android-time 12:5815.10.2018
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