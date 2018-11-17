Güngören Belediyesi önünde ‘Sayıştay’ protestosu

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği Güngören Belediyesi Sayıştay raporunda yer alan yolsuzluklar ilçedeki muhalefet partileri tarafından protesto edildi. CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç Güngören Belediyesi’nde 10 yıl sonra ilk kez Sayıştay denetimi yapıldığına dikkat çekerek “Güngören Belediyesi yönetsel olarak tel tel dökülmekte, hakkıyla yönetilememektedir. Sorumluları hesap vermeye davet ediyoruz” dedi.

AKP'li Güngören Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan Sayıştay denetimi raporundaki usulsüzlükleri protesto etmek için dün belediye binası önünde bir araya gelindi. Eyleme CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, EMEP ilçe yönetimleri , CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan, Özgür Karabat, meclis üyeleri Şenol Yolbir ve Musa Keleş de destek verdi. Açıklamayı okuyan CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç, 10 yıldır Güngören'de yapılmayan Sayıştay denetiminin 2017 yılında yapıldığını ve ortaya birçok usulsüzlüğün ortaya çıktığını belirtti. Güngören Belediyesi ve Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın ilçeyi yönetemediğini vurgulayan Akkoç, Sayıştay'ın raporuna göre belediyenin kurumları arasında uyumsuzluk, hukuksuzluk, bilgisizlik ve ciddiyetsizlik olduğunu kaydetti. Akkoç, Güngören Belediyesi'nin 3 yıldır bütçesinin açık verdiğine dikkat çekti.

SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Sayıştay raporunda, Güngören Belediyesi yöneticilerini rezil eden tespitler yer aldığına vurgu yapan Akkoç, Güngören'in yerini haritada bilmeyen idareciler ile dalga geçildiğini söyledi. Akkoç, “Sayıştay denetçileri; makam aracı hizmet aracı saltanatını ortaya çıkardı. Belediyenin kiraladığı araçları devlet hizmeti, belediye görevi dışında, özel işlerinde, hafta sonu tatillerinde, yıllık izinlerinde kullanan, benzinini, otoyol ücretini, köprü ücretini belediyeye ödetenleri görmemizi sağlamıştır. Bütün bu israfı ve vurdumduymazlığı ‘Güngören'e hizmet için yapıyoruz' diyen belediyeye, Sayıştay denetçileri 'Siz Güngören'in sınırlarını bilmiyorsunuz. Güngören'i Ege ve Akdeniz'de sanıyorsunuz' diyerek tokat gibi bir cevap vermiştir” diye konuştu. Sayıştay raporunda yer alan diğer usulsüzlükleri sıralayan Akkoç, “Güngören Belediyemiz, yönetsel olarak tel tel dökülmekte, hakkıyla yönetilememektedir. Sorumluları hesap vermeye davet ediyoruz” dedi.