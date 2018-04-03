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Güngören’de şüpheli bavul alarmı

Güngören’de bir aracın arkasına bırakılan iki tane bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan iki bavuldan kıyafet çıktı.

android-time 09:10 3 Nisan 2018
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Güngören’de şüpheli bavul alarmı
Güngören’de bir aracın arkasına bırakılan iki tane bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan iki bavuldan kıyafet çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Güngören Nafiz Gürman Mahallesi Lale Bahçe sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir otomobilin arkasına bırakılan bavulu gören vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sokağın iki tarafına da güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Binaların balkonuna çıkarak müdahaleyi izleyenleri polis ekipleri sık sık içeri girmeleri konusunda uyardı.

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Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, iki bavulu uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan bavulların içerisinden kıyafet çıkarken, bavul incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

İHA

Son güncelleme: android-time 09:1103.04.2018
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