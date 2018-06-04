Aleyna Can davasında hakim isyan etti!

Kartal’da günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can’ın öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.Davada yargılanan genç kızın erkek arkadaşı, “Aleyna’nın ölümüyle ilgim yoktur. Tek suçum sevmekti” diyerek kendisini savundu. Sanığın verdiği cevaplara sinirlenen mahkeme başkanı “tansiyonum yükseldi” diyerek isyan etti.

İstanbul Kartal'da, 30 Kasım 2017 tarihinde 17 yaşındaki Aleyna Can, erkek arkadaşı Bayram Ekici'nin kiraladığı günlük kiralık dairede başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili, genç kızın erkek arkadaşı Bayram Ekici (25), kardeşi Ercan Ekici (22) ve arkadaşı Mesut Vural'a (22) “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KISKANÇLIKTAN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Aleyna Can ile olaydan 6 ay önce tanıştıklarını söyleyen sanık Bayram Ekici, “Birbirimizi seviyorduk, evlenecektik. Aleyna'nın ailesiyle sıkıntıları vardı, evine gitmiyordu. Ben de kendi ailemle olan sıkıntılarımdan dolayı olayın gerçekleştiği otele yerleştim. Aleyna'ya ailesinin yanına gitmesini benim de çalışmak için Yalova'ya gitmem gerektiğini söyleyince onun kıskaçlığı yüzünden aramız açıldı. Aleyna benim aleyhimde mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Görüşmüyorduk. Barıştığımız gün otelde birlikte kaldık. Olay günü sabah beni aradı, beni özlediğini söyleyerek yanıma geldi. Kardeşim Ercan arkadaşı Mesut ile birlikte geldi. Mesut'un belinde silah olduğunu fark ettim. Mesut silahı çekmeceye koydu” diyerek kendisini savundu.

‘TEK SUÇUM SEVMEKTİ' DEDİ

Sanıklar Mesut Vural ile Ercan Ekici gittikten sonra silahın bozuk olduğunu fark ederek yanına aldığını söyleyen sanık Bayram Ekici, “Geldiklerinde silahı belimden aldım, kardeşim Ercan'a verdim. Ercan silahı Mesut'a verirken silah birden patladı. Aleyna'nın yere düştüğünü gördüm. Olayın şokuyla Mesut arabaya binip uzaklaştı. Mesutla birlikte teslim olmak için 3 gün boyunca onu aradım. Haberlerde yakalandığını duyunca teslim oldum. Aleyna'nın ölümüyle ilgim yoktur. Tek suçum sevmekti” dedi.

Sanığın verdiği cevaplara sinirlenen mahkeme başkanı ise “tansiyonum yükseldi” diye isyan etti.

‘OLAYIN ŞOKUYLA UZAKLAŞTIM'

Arkadaşı Ercan ile otele gittiğini anlatan sanık Mesut Vural, “Bayram'a silahın bozuk olduğunu söyledim. Silahı ayrı, şarjörü ayrı çekmeceye koydum. Akşamüzeri otele gittik. Silahın sürgüsünü çevirmek amacıyla silahla oynarken Aleyna'nın vurulduğunu gördüm. Olayın şoku ile uzaklaştım. Aleyna Can’ın öldüğünü öğrenince psikolojik olarak iyice çöktüm. Halamın evinde 2-3 gün sonra yakalandım” dedi.

HAKİM: MADEM HİÇ BİR HALT YEMEDİN NEDEN TESLİM OLMADIN

Mahkeme başkanının “Madem hiçbir halt yemedin neden teslim olmadın?” sorusu üzerine sanık Mesut Vural, “Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Korktuğum için o anda teslim olamadım. Olay tamamen kazayla meydana gelmiştir” dedi.

Tutuksuz sanık Ercan Ekici ise, sanık Mesut Varol'un silahla oynadığı sırada silahın patladığını anlatarak, Aleyna Can'ın yere düştüğünü söyledi.

DAHA ÖNCE ODAYA KAPATIP DARP ETMİŞ

Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş ise, kızının Bayram Ekici'yi kendisiyle tanıştırdığını anlatarak, “Kızımın yaşı küçük olduğu için Bayram ile arkadaşlık yapmasını istemediğimi söyledim. Bayram Ekici olaydan 2 ay önce de kızımı odaya kapatıp darp etmiş. Kızım yanıma geldi, perişan haldeydi. Uzaklaştırma kararı aldırdık” dedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.