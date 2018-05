Gürsel Tekin 19 Mayıs’ı İstanbullularla kutladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için 'Halkın Otobüsü' ismini verdikleri otobüsle Beşiktaş'tan başlayarak Fatih'e kadar halkla birlikte 19 Mayıs'ı kutladı. 24 Haziran seçimi ile ilgili konuşan Tekin " İş bitmiş Muharrem İnce'ye hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yol boyunca halk tarafından büyük ilgi gören Gürsel Tekin’in aracına ‘İYİ Parti’ flaması taşıyan birkaç araç tarafından kısa süreli kortej sağlandı.

Zaman zaman araçtan inerek halkla iletişim halinde olan Gürsel Tekin, Haliç’te bir balıkçının oltasını alarak balık tuttu.

Tekin’e vatandaşların ilgisi yoğundu.

“İŞ BİTMİŞ MUHARREM İNCE’YE HAYIRLI OLSUN”

Fatih Meydan’a inerek 19 Mayıs’ı kutlayan ve halkın sorunlarını dinleyen Tekin, kendisine gösterilen yoğun ilgiyle ilgili şunları söyledi: “Burası bizim için İstanbul’da çok önemli bir yer çünkü bütün dünya coğrafyasındaki insanların yerleşik yeri. Tarihi yarım ada dediğimiz Mısırlı’sından, Sudanlı’sından, Iraklı’sından hemen hemen herkesin özellikle Arap ve Ortadoğu coğrafyasından herkesin yerleşik bir yeri. Bundan kaynaklı özellikle en korktuğum bölge burası. Ciddi bir sosyal olguyla karşı karşıya kalabiliriz. Fakat ben 35 yıllık siyasi hayatım boyunca tahmini olarak bir 30 seçim görmüşümdür ve ilk kez OHAL’e rağmen böyle bir manzara görüyorum. Halkın coşkusu, halkın ilgisi, her kulağıma eğilenin bir dert anlatması bunların hepsi insanların iktidardan ne kadar muzdarip olduğunu gösteriyor bize. Herkesin bir mağduriyeti var. Kiminin çocuğu işsiz, kimi KHK kararıyla işten atılmış, kimi 16 yıldır yok sayılmış, çocuğu binbir çileyle sınava girmiş, başarmış ama işe girememiş, ekonomik kriz ve en önemli son bir buçuk yıldır olağanüstü bir borç ve esnafın

sıkıntıları. Fatih ticarette Türkiye’nin kalbidir. Burdaki kalp durmuşsa geri kalan organların hiçbir işe yaramayacağını bilmemiz lazım. Normal şartlarda Mısır Çarşısı’ndan ve Kapalı Çarşı’da böylesi bir izin gününde gezmeniz mümkün değil ama şu anda insanlar neredeyse tavla oynayacak hale gelmiş. 3000 yıllık tarihimizin tamamına bakın böyle bir şey görülmüş değildir. Osmanlı’dan itibaren orada dükkan kiralamak için 3 yıl sıra bekliyordunuz. Şimdi herkes kiracı bekler olmuş. Kamuoyundaki anketlerde AKP’nin yüzde 42 oy alacağı gözüküyor, kim verecek ona bu oyu merak ediyorum. İş bitmiş Muharrem İnce’ye hayırlı

uğurlu olsun.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Filistin’e destek mitingine katılmadığı için tepki almasına açıklık getiren Gürsel Tekin, katılmama sebeplerini şöyle anlattı: ”Tarihimize baktığımızda rahmet Bülent Ecevit’in Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili tavrı ve anlayışı neyse bugün de Cumhuriyet Halk Partisi’nin anlayışı aynı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin Filistin konusunda ödemiş olduğu ağır bir bedel var. Onlarca arkadaşımız orada şehit, mezarları var. Yani birileribize bu konuda sakın bir şey söylemesinler. O çocuklarımız orada can verirken bugün itkidar mensubu olanların bizim çocuklarımıza ne laflar söylediğini arşivlere bakarsak görürüz. Şimdi AKP’nin İsrail konusunda kesinlikle samimimi olmadığını, dün ki mitingin mazlum Filistin halkına destek mitingi olmadığı, kendilerinin kendimizi nasıl ayakta tutarız diye yaptığı bir mitingti. İsrail’le ticari ilişkilere bakıldığında Cumhuriyet tarihinde hiç görülmediği kadar ticari ilişki yapıldığı ortadadır. Ayrıca ne garip iştir ki bütün seçim dönemlerine baktığımızda seçime 3 kala 5 kala mutlaka İsrail AKP’nin durumuna can simidi gibi yetişiyor. One miniute bunun bir örneğidir. Bu benim kafamı karıştırıyor. Neden seçim dönemleri böyle oluyor? Acaba seçimden sonra İsrail krizi devam edecek mi merak ediyorum… Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı bu halkın toplumsal barışa ihtiyacı var. Yarı yarıya böldünüz insanları. Sizden, bizden hale getirdiniz. Güneydoğu coğrafyasını bilen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Sizin fıtratınızda barış yok. Çocuğunuzun isimlerinde bile barış yok, özgürlük yok. Bunu en iyi biz biliriz. Sandıktan sandığa barış cümlesini kullanırsanız kimse size itibar etmez. Seçimden seçime mi aklınızda af yasası, imar barışı geliyor. Türkiye size mi çalışacak?”

“İKTİDARIN SİCİLİ KABARIK”

“İktidarın siciline baktığımzıda sicilinin kabarık olduğunu biliyoruz. İhaleler, yolsuzluklar, imar uygulamaları, sandık uygulamaları hepsinin çok pis ve kabarık olduğunu biliyoruz. Kedilerin trafoya girmesi, mühürsüz oyların mühürlü sayıldığı, bir gece yarısı bir coğrafyada 500 insanın gözaltına alındığını, bunların hepsini biliyoruz. YSK ve sayın başkan sana ve yöneticilerine sesleniyorum. Sakın geçmiş dönemlerde yaşattığınız bu ızdırabı bu topluma yaşatmaya kalkmayın.Bir tek şey bekliyoruz: Eşitlik. Yasaya göre basının eşit davranması lazım. Bilboardların, reklam panolarının hepsinin eşit pay edilmesi gerekiyor bunların hepsi

senin yasal görevindir ey başkan. Bunları yapmıyorsun, bundan vazgeçtik. Sakın 24 Haziran’da sandıklara bir el uzanmasın. Bedeli çok ağır olacaktır.Gelecekte hiçbir çocuğunuzun, torununuzun sizi affetmeyeceğini size hatırlatmak istiyorum. Kenan Evren döneminde bile bu zulm olmadı. Millet tamamdır, millet kararını vermiştir. Bu konuda sadece YSK değil, devletin bütün kurumlarına çağrı yapıyorum; umut ediyorum ki bir devlet olduğunuzu bize hissettireceksiniz.”