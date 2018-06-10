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Gürsel Tekin’den Danıştay üyesine: İstifa et

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi isim vererek eleştiren Danıştay üyesi Aysel Demirel’e tepki gösterdi. “Bağımsız olması gereken yargı mensubu, üstelik yüksek yargı organı üyesi olan bir kişi uluorta siyasi mesaj veremez. Kamuoyu önünde siyasi mesaj veriyorsa derhal istifa etmelidir” diyen Gürsel Tekin, bu olayı bir toplantıda Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Temel’in yaptığına benzetti.

Zeynep GÜRCANLI
android-time 17:27 10 Haziran 2018
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Gürsel Tekin’den Danıştay üyesine: İstifa et
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi isim vererek eleştiren Danıştay üyesi Aysel Demirel’e tepki gösterdi. “Bağımsız olması gereken yargı mensubu, üstelik yüksek yargı organı üyesi olan bir kişi uluorta siyasi mesaj veremez. Kamuoyu önünde siyasi mesaj veriyorsa derhal istifa etmelidir” diyen Gürsel Tekin, bu olayı bir toplantıda Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Temel’in yaptığına benzetti.

Tekin, bürokratların kamuoyu önünde siyasi tavır alarak ‘daha yüksek mevkilere gelmeyi amaçladıklarını” söyledi. Tekin şöyle konuştu;

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“Biz ordumuza ‘Peygamber Ocağı' diyoruz. Ama bu Peygamber Ocağı’ndan bir general çıkıp siyasi toplantıya katılıyor, bu toplantıda siyasi tercihini uluorta meydana seriyor. Sonra yüksek yargıdan bir hanım sosyal medyadan siyasi propaganda yapmaya kalktı. Tabi ki siyasi tercihin olabilir. Ama sen bağımsız olması gereken yargının, üstelik yüksek yargı organının bir üyesisin. O siyasi tercihini sandık başında, oyunu kullanırken ortaya koyarsın. Ama kamuoyu önünde siyasi tercihini ifade edemezdin. Eğer o yüksek yargı makamında siyasi tercihini uluorta söyleyeceksen, bağımsız yüksek yargı mevkisinden derhal istifa etmen gerekir. Bunlar bir terfi yöntemi. İlerde daha yüksek mevkiye nasıl gelirim diye yapıyorlar bunları.”

Son güncelleme: android-time 17:3610.06.2018
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