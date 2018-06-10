Gürsel Tekin’den Danıştay üyesine: İstifa et

Tekin, bürokratların kamuoyu önünde siyasi tavır alarak ‘daha yüksek mevkilere gelmeyi amaçladıklarını” söyledi. Tekin şöyle konuştu;
“Biz ordumuza ‘Peygamber Ocağı' diyoruz. Ama bu Peygamber Ocağı’ndan bir general çıkıp siyasi toplantıya katılıyor, bu toplantıda siyasi tercihini uluorta meydana seriyor. Sonra yüksek yargıdan bir hanım sosyal medyadan siyasi propaganda yapmaya kalktı. Tabi ki siyasi tercihin olabilir. Ama sen bağımsız olması gereken yargının, üstelik yüksek yargı organının bir üyesisin. O siyasi tercihini sandık başında, oyunu kullanırken ortaya koyarsın. Ama kamuoyu önünde siyasi tercihini ifade edemezdin. Eğer o yüksek yargı makamında siyasi tercihini uluorta söyleyeceksen, bağımsız yüksek yargı mevkisinden derhal istifa etmen gerekir. Bunlar bir terfi yöntemi. İlerde daha yüksek mevkiye nasıl gelirim diye yapıyorlar bunları.”