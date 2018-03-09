Gürsel Tekin’den İstanbul çıkışı: 3000 yıllık tarihinde böyle ihanet yok

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’da son yeşil alanların da ihale çıkarıldığını savundu ve bu işlemlerin derhal durdurulmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerini hatırlatan Tekin, “3000 yıllık İstanbul tarihinde gelmiş geçmiş bütün olumsuzluklara bakın hiçbir kimse bu dönem kadar ihanet etmiş değildir” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Tekin, İstanbul'da son dönemde imara açılan ve dikey yapılaşma izni verilen yerleri açıkladı. 2011 yılında şehrin rant haritasını dönemin Başbakanı Erdoğan'a da gönderdiğini hatırlatan Tekin, “Erdoğan, helikopterle İstanbul'u gezerken ‘İstanbul'a ihanet ettiğini' ifade etti. Her şeye rağmen İstanbul için kazanç diye değerlendirmiştim. Başbakan Yıldırım ‘asla dikey yapılaşma olmayacak' dedi. En radikal çıkışı da Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki yaptı” diye konuştu.

İYİ POLİS-KÖTÜ POLİS Mİ?

Üç yetkili ismin ağzından çıkan sözlere rağmen ‘ihanetin devam ettiğini' savunan Tekin, “İstanbul'un akciğerini satışa çıkarıyorsunuz. Dünya tarihinde görülmemiş hızla büyüyen bir şehir. İzmit'ten Tekirdağ'a kadar boş alan kalmadı. Sadece ormanlık alanlar var. Kime inanacağız? 3 ay önce eski yapılaşmaların olduğu alanda sahilde insanların nefes alacağı küçük alan da satışa çıkarıldı. Dikey yapılaşma ile. Deprem sonrasında buradaki yurttaşların sığınacağı bir yer var mı? Bir tek deniz var. Küçükçekmece ile Avcılar arasında 1 milyon metrekarelik alan da satışa çıkarıldı. İyi polis kötü polis mi oynuyorsunuz. İhanet ettik cümleleri bunlara güvenmeyeceğiz, kime güveneceğiz?” diye sordu ve şöyle dedi:

“Hava haritasına bakın 2 yeşil alan görürsünüz. Bir askeri alanlar, diğeri mezarlıklar. Başka yeşil alan kalmadı. Mezar alanlarını unutmasalar onu da imara açacaklar. Askeri alanlar imara açıldı. Şişli'nin orta göbeğinde nefes alacağınız kamu alanı da satışa ve imara çıktı. Sayın Erdoğan, kendi belediye başkanlığınız dönemindeki İstanbul'un 100 binlik planı ile bugünkü planı önünüze alın. İhaneti göreceksiniz. 3000 yıllık İstanbul tarihinde gelmiş geçmiş bütün olumsuzluklara bakın hiçbir kimse bu dönem kadar ihanet etmiş değil. Umut ederim ihaleye çıkarılmış, bakanlığın ihale listesinde olan yeşil alanların derhal iptal edilmesini bekliyoruz. Bu feryadımızı ciddiye alın”