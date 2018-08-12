Gürsel Tekin’den kayıp çocuklar için kanun teklifi

CHP İstanbul milletvekili, Türkiye’deki ‘kayıp çocuk’ vakalarındaki büyük artışa dikkat çekerek, bu konuda kanun teklifi vereceğini açıkladı. Türkiye’de 2008 ile 2017 arasındaki dönemde resmi rakamlara göre 178 bin 641 kayıp çocuk vakası olduğuna dikkat çeken Tekin, bu rakama kayıp vakalarının daha çok yaşandığı Türkiye’deki sığınmacıların Kayıp çocuklarının ise dahil olmadığını vurguladı.

Tekin şöyle konuştu;

“Atatürk, ‘vatanı korumak çocukları korumakla başlar' demişti. Ama biz çocuklarımızı koruyamadık. Türkiye İstatistik Kurumu'nun adli istatistik verilerine göre 2008 ile 2017 yılları arasında resmi olarak belgelenen kayıp çocuk sayısının 178 bin 641 olduğunu gösteriyor. Ama asıl kayıp çocuk vakasının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Üstelik bu rakama Ortadoğu coğrafyasından ülkemize sığınan ailelerin kayıp çocukları dahil değil. İstanbul, Antep ve Urfa başta olmak üzere sığınmacı ailelerin feryatlarından, binlerce sığınmacı çocuğun kayıp olduğunu, ama resmi istatistiklere bile giremediğini biliyoruz.”

‘Hemen her gün taciz haberi geliyor'

Kayıp çocuklar dışında, son yıllarda çocuklara yönelik taciz olaylarında da büyük artış yaşandığını ifade eden Gürsel Tekin, ‘çocuklara karşı işlenen suçların özrü de indirimi de olmaz. Son yıllarda çocuklara yönelik taciz, kötü muamele ve cinayet haberlerini duymadığımız ün neredeyse kalmadı' dedi.

‘Çocuklara karşı suçlarda kanunlar caydırıcı olmalı'

Che Guevera'nın ‘aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar; Ya ölmeli cellatlar, ya hiç doğmamalı çocuklar' sözüne atıf tapan Tekin, şöyle konuştu;

“Çocuk istismarı konusunda kanunlarımız önleyici ve caydırıcı olmalı. Önümüzdeki günlerde hukukçu arkadaşlarımızla hazırlayacağımız kanun teklifini TBMM'ye sunacağım.”