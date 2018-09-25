Gürsel Tekin’le Melih Gökçek arasında adaylık polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için "adaylığa her zaman hazırım" diyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile görevinden tartışmalı bir şekilde ayrılan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasına 'adaylık' tartışması yaşandı. Tekin, konuyla ilgili yarın bir basın açıklaması yapacağını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in giydiği gömlekle ilgili bir paylaşım yapan Melih Gökçek’e, “Ankapark diye bir çukur açtın, milletin 1 milyar 450 milyon lirasını o çukura gömdün. Sen helal paramla aldığım gömleği bırak da şunu açıkla: Yolsuzluk yaptığın için mi, FETÖ’ye arsa verdiğin için mi, başarısız olduğun için mi istifa ettin?” şeklinde cevap veren Tekin, ‘Çarşamba gününü bekle’ dedi.

İşte Twitter’da iki isim arasında yaşanan o polemik;