Güvenlik görevlisini öldüren 3 sanığa müebbet hapis

Kadıköy’de apartman görevlisi Osman Karabulut’un, bir işyerine hırsızlık amacıyla girdikleri gerekçesiyle, 4 kişiye müdahale etmek isterken, darp edilerek öldürülmesine ilişkin 3 sanık “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırıldı.

İstanbul Kadıköy'de apartman görevlisi Osman Karabulut'un, bir işyerine hırsızlık amacıyla girdikleri gerekçesiyle, 4 kişiye müdahale etmek isterken, darp edilerek öldürülmesine ilişkin 4 sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Anıl Yeşiltaş, Oğuzhan Tokyay ve Cem Doğan cezaevinden getirilirken, olayda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Osman Karabulut'un ailesi katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istediklerini belirten Karabulut ailesinin avukatı Onur Emre Numanoğlu, “Haklarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi. Son sözü sorulan sanıklar ise, pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti.

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Anıl Yeşiltaş, Cem Doğan, Oğuzhan Tokyay'ı “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanıkların “nitelikli hırsızlık” ve “işyeri dokunulmazlığının ihlali” suçlarından toplamda 3'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca, tutuksuz sanık Mehmet Miraç Aksel'in ise beraatine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy'de 9 Nisan 2016 tarihinde apartman görevlisi Osman Karabulut, bir işyerine hırsızlık amacıyla girdikleri öne sürülen 4 kişiye müdahale etmek isterken, 4 kişi Osman Karabulut'u darp etmişti. Olayda ağır yaralanan Karabulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anıl Yeşiltaş, Cem Doğan, Mehmet Miraç Aksel ve Oğuzhan Tokyay hakkında “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından da çeşitli miktarlarda hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.