Güvenlik korucusu, silahlı saldırıda öldü

VAN'ın Edremit ilçesinde güvenlik korucusu Metin Ertaş (45), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Ertaş (45), gece yarısından sonra Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’ndeki evine giderken yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertaş, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Ertaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde araştırma yaptı, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Van Emniyet Müdürlüğü saldırganın yakalanması için özel ekip kurdu.

Korucular Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Metin Ertaş için tören yapılacağını söyledi.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)