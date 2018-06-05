Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Ankara'da terör örgütü PKK tarafından düzenlen, 36 kişinin yaşamını yitirdiği Güvenpark saldırısı ile ilgili, 7'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 4 sanığın 37'şer kez ağırlaştırılmış, 5 sanığın birer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini isteyen savcı, aralarında PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri Salih Müslüm, Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın da bulunduğu firari sanıkların dosyasının ayrılmasını talep etti. Savcı, 6 sanığın 'örgüt üyeliğinden', 1 sanığın ise 'örgüt propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ankara Güvenpark’ta, 13 Mart 2016’da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili, aralarında terör örgütü PKK’lı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 7’si tutuklu, 55 sanığın yargılanmasına Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

4 SANIĞI 36 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Duruşmada, sanık avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti, duruşma savcısına söz verdi. Savcı Murat Kaçan, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş için ’36 kişiyi tasarlayarak öldürme’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından 37’şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı aynı sanıkların ‘344 kişiyi öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve ‘patlayıcı madde nakletme’ suçlarından da 7 bin 518 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı; sanıklardan Uğur Ayçil, Sebahattin Karakoç, Azamettin Karakoç, Semih Yürek ve Rıdvan Tekin hakkında ise ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

6 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı, mütalaada Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Atar, Hamza Yılmaz, Seydi Ayçil, ve Gülsevim Kalay’ın ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar, Neval Basut’un ise ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari 39 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. Duruşma 27 Eylül 2018’e ertelendi. DHA